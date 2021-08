Forum Groningen trok in twee maanden tijd dik 300 duizend bezoekers

nieuws

Het Forum Groningen in 3D. Foto: Google Maps

Forum Groningen aan de Nieuwe Markt heeft in juli en augustus ruim 309.000 bezoekers getrokken. De top was vorige week, met drie dagen van meer dan 9.000 bezoekers per dag. Dat meldt de directie van het Forum.

Alle tijdsloten van de expositie ‘The Art of Aardman’ en het museum Storyworld waren continu vol, evenals de talks met diverse bekende Nederlanders. Ook toeristen wisten het markante gebouw goed te vinden. Volgens de directie betekent dit dat de aantrekklingskracht van het Forum onverminderd groot blijft.

Het Forum ontving vanaf de opening in november 2019 tot de lockdown vanwege de coronapandemie, drie maanden later, al meer den aan miljoen bezoekers. Tussen maart 2020 en juli dit jaar was het gebouw slechts mondjesmaat geopend.