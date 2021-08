Focus op technologie bij Internationaal Fotofestival Noorderlicht 

Hoe beïnvloeden techniek en het internet ons denken? Die vraag wordt beantwoord bij het Internationaal Fotofestival van Noorderlicht, dat zaterdag van start gaat.

Het thema is dit jaar ‘The makeable mind’. “Met het thema willen we een blik werpen op hoe technologie allerlei verschillende soorten werkelijkheden aan ons voorschotelt,” vertelt curator Paulien Dresscher. “Werkelijkheden die soms heel mooi zijn, maar soms ook verontrustend en ingewikkeld. Technologie speelt een belangrijke rol, zowel in fotografie als kunstmatige intelligentie, allerlei verschillende technieken komen langs. We hebben eigenlijk gekeken op wat voor manieren die technieken ons denken beïnvloed.”

De aanleiding voor dit thema is onder andere dat mensen meer bezig zijn met nepnieuws. “Het internet heeft een dominante rol op dit moment. Het is belangrijk om te begrijpen naar wat voor soort beelden we eigenlijk zitten te kijken.”

In de hoofdlocatie van het festival, de Akerk, is dat te zien op speciale schermen. “Alles wat op dit moment gezocht wordt op internet, van overstromingen tot kattenvideo’s, zien we terug op de schermen,” zegt kunstenares Roosje Klap. “Dat gebeurt live. Het doel is eigenlijk om te laten zien wat er op dit moment gebeurt in de wereld om ons heen.”

Het festival wordt zaterdag geopend op verschillende plekken in de stad. Later zijn er ook tentoonstellingen te zien in Friesland en Den Haag.