Flinke rookschade bij brand in berging aan Nijensteinheerd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een berging aan de Nijensteinheerd in de Groningse wijk Beijum heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 14.25 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Het betrof een brandje in de berging”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “De brand hadden we snel onder controle. Bij de brand kwam flink wat rook vrij. Verschillende bergingen hebben rookschade opgelopen, ook heeft een woning rookschade. Wij hebben daarom de hulp ingeroepen van stichting Salvage die de bewoners gaat ondersteunen bij het afhandelen van de schade.

Volgens incidentfotografen woedde de brand in een kliko. Deze kliko is bij de brand zwaar beschadigd geraakt. Brandweerlieden hebben de resten er van naar buiten versleept.