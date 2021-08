Fietsster gewond bij verkeersongeluk Hooglandsterpad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op het Hooglandsterpad is een fietsster gewond geraakt. Dat melden verschillende incidentenwebsites.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. “Het is gebeurd op het fietspad tussen Zernike en het Reitdiep”, vertelt Joey Lameris van 112groningen.nl. “Een vrouw op een fiets is onderuit gegaan. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is onbekend.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Een verpleegkundig specialist heeft het slachtoffer nagekeken. Ze is daarna naar huis gebracht of ze is naar het ziekenhuis gebracht, dat is mij niet helemaal duidelijk.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.