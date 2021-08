Fietspad Zonnelaan twee weken dicht tussen tussen Eikenlaan en de Pleiadenlaan

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Het fietspad langs de Zonnelaan is, vanaf woensdag 18 augustus (07.00 uur) tot woensdag 8 september (17.00 uur), dicht tussen de Eikenlaan en de Pleiadenlaan. De afsluiting geldt voor fietsverkeer richting de Pleiadenlaan.

De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan het riool. Het afvoerstelsel krijgt een nieuwe binnenwand, door in het bestaande riool een met hars geïmpregneerde kous aan te brengen en uit te laten harden. Daardoor hoeven de Pleiadenlaan en de Zonnelaan niet opengebroken te worden en is de totale duur van de werkzaamheden flink ingekort.

Fietsers richting het winkelcentrum en de Eikenlaan worden omgeleid via het Jaagpad, de Regulusstraat en de Venuslaan. Fietsers richting de Oranjebuurt kunnen omrijden via de Voermanstraat.