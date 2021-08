nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de hoek van de Canadalaan en de Laan van de Vrede zijn vrijdagochtend twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Eén van de twee fietsers raakte daarbij gewond.

Volgens omstanders ging het om een behoorlijke klap, die plaatsvond op een onoverzichtelijk stuk van de weg.

Eén van de twee fietsers is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het is niet bekend of deze gewonde naar een ziekenhuis is vervoerd. Beide fietsen raakten behoorlijk beschadigd.