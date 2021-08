Fietser gewond naar ziekenhuis na ongeval op Zuiderpark

nieuws

Foto: Joey Lameris (112 Groningen)

Op het Zuiderpark is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval.

Over de precieze toedracht van het ongeluk is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat fietser hard ten val kwam door het incident. Ambulancepersoneel stabiliseerde de fietser en bracht deze vervolgens naar een ziekenhuis met onbekend letsel.

De dienst Forensische Opsporing Verkeer van de politie heeft ter plekke onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Mede daarvoor moest de kruising van het Zuiderpark met de Hereweg enige tijd afgesloten worden voor het verkeer.