Fietser ernstig gewond bij verkeersongeluk met lijnbus op Verlengde Hereweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Verlengde Hereweg.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur. “Het gaat om een ernstig verkeersongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “Een fietser raakte gewond bij een aanrijding met een lijnbus van Qbuzz. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.”

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl meldt dat de weg is afgesloten. “Ambulanciers zijn het slachtoffer aan het stabiliseren. Zij krijgen daarbij hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT. Na stabilisatie is de persoon met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De ambulance kreeg hierbij begeleiding van de politie.” Uit foto’s blijkt dat de voorruit van de lijnbus flink beschadigd is. Het is onbekend of er op het moment van het ongeluk reizigers in de bus zaten.

Later meer.