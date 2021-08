Fiets-loopbruggen Gerrit Krolbrug komend weekend (deels) dicht

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Komend weekend zijn de fiets-loopbruggen van de Gerrit Krolbrug (deels) gestemd vanwege hijswerkzaamheden.

De stremming is nodig voor de veiligheid van gebruikers en het werkpersoneel. Het brugdek van de in mei aangevaren Gerrit Krolbrug wordt in dit weekend voorbereid voor transport naar een werf aan de Stochholmstraat. Daar gaat een inspectie plaatsvinden, die moet bepalen of het brugdek hersteld kan worden.

De oostelijke loopbrug is gestremd van zaterdag 14.00 tot zondag 29 12.00 uur. De westelijke loopbrug is gestremd van zaterdag 19.00 uur tot zondag 09.00 uur. Dit betekent een complete stremming van zaterdag 19.00 uur tot zondag 09.00 uur. Er zijn omleidingsroutes uitgezet. Volgens Rijkswaterstaat kan het zijn dat de bruggen eerder open gaan, als de werkzaamheden dit toelaten.

Ook volgend weekend stremmingen

Ook in het weekend van 4 en 5 september zijn er stremmingen in de fiets-loopbruggen. Dan wordt het brugdek daadwerkelijk verplaatst. De westelijke loopbrug is dan dicht van zaterdag 4 september 17.00 uur tot zondag 5 september 09.00 uur en van zaterdag 4 september 17.00 uur tot zondag 5 september 09.00 uur.