Festiviteiten Groningens Ontzet in volle gang (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De festiviteiten rond Groningens Ontzet zijn zaterdagmiddag in volle gang. Door de coronamaatregelen zijn veel onderdelen uit het programma geschrapt.

Op 28 augustus wordt gevierd dat de stad in het rampjaar 1672 het beleg door de bisschop van Münster had doorstaan. Op 17 augustus van dat jaar, volgens de gregoriaanse kalender 28 augustus, gaf de bisschop, na een beleg van een maand, zijn troepen de opdracht om zich terug te trekken. In de volksmond wordt de dag ook Bommen Berend genoemd. Dit omdat de bisschop veelvuldig gebruik maakte van kanonnen. De bommen zorgden voor aanzienlijke schade binnen de stadsmuren.

Kranslegging

Verantwoordelijk voor de Groningse verdediging was Carl von Rabenhaupt. De festiviteiten van Groningens Ontzet begonnen zaterdagochtend dan ook bij zijn buste die op het Waagplein is te vinden. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen en kinderburgemeester Floor legden een krans bij de buste. Dit gebeurde in het bijzijn van Commissaris van de Koning René Paas (CDA). Daarna trok men naar het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar zaterdag diverse activiteiten plaatsvinden.

Foto’s

Heb je zelf een foto gemaakt van de festiviteiten in Groningen en wil je deze terugzien op deze pagina? Stuur de foto via mail of stuur ons een bericht via Twitter. Meer informatie over het programma vind je op deze pagina.