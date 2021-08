Feestelijk tintje rond begraafplaats Noordlaren

nieuws

Begraafplaats Noordlaren. Bron: PKN Noordlaren-Glimmen

11 september wordt een bijzondere dag voor de begraafplaats in Noordlaren. Deze bestaat 150 jaar, is uitgebreid met een strooiveld en er komt een boek en een film..



Er is besloten dit alles van een feestelijk tintje te voorzien. ‘Dat klinkt misschien vreemd voor een begraafplaats, maar waarom ook niet ? We zijn immers blij dat wij onze dierbaren in ons eigen dorp kunnen begraven en straks, ook hun as op een mooie plek kunnen verstrooien’.

Zaterdag 11 september verschijnt het boek, wordt de film vertoond en het strooiveld geopend. Verder is er in de Bartholomeuskerk een lezing en een tentoonstelling van bodemvondsten en kerkzilver.