FC Groningen ziet Matusiwa vertrekken naar Stade Reims, Laros Duarte aangetrokken als opvolger

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Azor Matusiwa* of FC Groningen, *Cody Gakpo* of PSV

Azor Matusiwa vertrekt bij FC Groningen. De middenvelder vervolgt zijn carrière bij het Franse Stade Reims. Dat meldt het Algemeen Dagblad zondagavond.

De afgelopen dagen hebben Stade Reims en FC Groningen elkaar gevonden in de afkoopsom voor Matusiwa. Maandag ondergaat hij een medische keuring, daarna vindt de ondertekening van het contract plaats. Bronnen melden dat de afkoopsom vier miljoen euro bedraagt. Eventuele bonussen komen daar nog overheen.

Azor Matusiwa

Matusiwa werd geboren op 28 april 1998 in Hilversum. Op 6-jarige leeftijd werd hij lid van HSV Wasmeer. Voor die club kwam hij ook uit in diverse jeugdelftallen. Na voor Almere City gespeeld te hebben werd hij in 2015 benaderd door Ajax. In augustus 2015 tekende hij een profcontract bij de Amsterdammers. In het seizoen 2018-19 maakte hij weinig speelminuten vanwege een liesblessure. Na een korte verhuurperiode aan De Graafschap kwam Matusiwa in 2019 naar Groningen. Voor Groningen speelde hij 35 wedstrijden.

Laros Duarte

De zoektocht van FC Groningen naar een vervanger is ondertussen al afgerond. De Trots van het Noorden neemt Laros Duarte over na Sparta Rotterdam voor een bedrag van naar verluidt 650.000 euro.