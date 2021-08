FC Groningen verliest doelpuntrijk duel in Eindhoven

sport

FC Groningen heeft zaterdagavond met 5-2 verloren van PSV Eindhoven. Cyril Ngonge zorgde met twee treffers voor het Groningse verzet.

PSV kwam al vroeg op voorsprong. Na zes minuten voetballen kwam Cody Gakpo tot scoren met een verwoestende uithaal. Even later zorgde Cyril Ngonge, met zijn eerste treffer voor de club, voor de 1-1 op aangeven van Gabriel Gudmundsson. Het kostte Ngonge maar drie minuten om even later in de 18e minuut de 1-2 op het bord te zetten na een goede counter. Een eigen doelpunt van Mo El Hankouri en een treffer van Ramalho brachten PSV voor de theepauze op voorsprong: 3-2.

Weerstand

Na rust kostte het de Eindhovenaren 10 minuten om de marge te verdubbelen. Hoewel de VAR keek naar hinderlijk buitenspel van Vertessen, zorgde Zahavi voor de 4-2. In de laatste minuut deed PSV’er Bruma nog een laatste duit in het zakje en tekende de aanvaller voor de 5-2. Ondanks de weerstand van de Groninger formatie stapte het team van trainer Danny Buijs zonder punten de bus in.

SC Heerenveen

Komend weekeinde heeft het elftal rust wegens de interlandbreak. Een week later speelt de Trots van het Noorden zondagmiddag om 16.45 uur de Derby van het Noorden tegen SC Heerenveen in de eigen Euroborg.