FC Groningen – Venezia FC eindigt in 0-0

sport

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen heeft vrijdagavond in de Euroborg met 0-0 gelijkgespeeld tegen het Italiaanse Venezia FC. Het was de laatste oefenwedstrijd van de FC voor het begin van de competitie.

FC Groningen had de betere kansen tijdens het duel tegen de club uit de Serie A, zeker in de eerste helft. Mike te Wierik zag een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. Mo El Hankouri leek te scoren, maar zijn inzet werd werd nog net van de doellijn gehaald. In de tweede helft vielen El Hankouri en Suslov uit, met waarschijnlijk lichte blessures. Er waren ruim zesduizend toeschouwers.

FC Groningen begint de competitie op zondag 15 augustus in Leeuwarden, met een uitduel tegen promovendus Cambuur.