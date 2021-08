FC Groningen trekt Lucas Gomes van FC Porto aan

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft Lucas Gomes van FC Porto aangetrokken. De linksbenige 18-jarige aanvaller gaat in eerste instantie in het onder-21 elftal spelen.

Gomes is geboren in Brazilië, maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Zweden. Hij speelde bij Malmo FF en vanaf zijn 16e bij FC Porto, waar hij in de O-19 actief was. Gomes speelde jeugdinterlands voor Portugal en Zweden, maar hij koos onlangs voor Zweden.

“Ik wil me bij FC Groningen graag verder ontwikkelen en verbeteren,” zegt Gomes op de site van FC Groningen. “Ik wil het maximale uit mezelf halen en denk dat Groningen de juiste plek is. Ik hoop snel stappen te maken richting de eerste selectie.”

Gomes tekende voor een jaar met een optie voor nog een jaar.