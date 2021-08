sport

Foto FC Groningen: Elias Olsson

FC Groningen huurt voor de rest van het seizoen de 18-jarige Zweedse verdediger Elias Olsson van Kalmar FF.

FC Groningen heeft daarna de mogelijkheid om Olsson definitief in te lijven. Olsson is jeugdinternational in zijn land.

De Zweed gaat in eerste instantie zijn kunsten vertonen in het O-21 elftal van FC Groningen. “Zo kunnen we hem de komende maanden van dichtbij nog beter beoordelen”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.