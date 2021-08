FC Groningen haalt Zweedse verdediger Yahya Kalley

sport

Yahya Kalley - Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft Yahya Kalley gecontracteerd. De 20-jarige verdediger komt over van IFK Göteborg. Kalley heeft een contract getekend voor drie seizoenen, met een optie voor nog twee jaar.

Kalley is geboren in het Zweedse Oxie. Hij speelde vanaf zijn tiende jaar bij Malmö FF. Vorig jaar ging Kalley naar IFK Göteborg, waar hij inmiddels negentien wedstrijden op het hoogste niveau speelde. Kalley was jeugdinternational voor Zweden onder-21 en Zweden onder-18.

“Yahya is een jonge speler en in onze ogen zeer talentvol”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. “Hij is snel en dynamisch. Wij denken dat zijn speltype past bij onze strijdwijze en aanslaat bij ons publiek”.