Evenementenbranche demonstreert zaterdag ook in Groningen

nieuws

Stadspark live

Nadat eerder al bekend werd dat de evenementensector aanstaande zaterdag in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaat demonstreren tegen het coronabeleid van de overheid, hebben ook organisaties uit Groningen en Nijmegen zich aangesloten bij het protest.

Onder meer Stadspark Live, EM2 en AGORA Groningen hebben zich aangemeld bij de organisatie van het landelijke protest, wat aanstaande zaterdag vanaf 14.00 uur gaat plaatsvinden. De looproute van het protest in Groningen is nog niet duidelijk. Deze route wordt in de komende dagen bekend gemaakt.

Het protest volgt op de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte van afgelopen vrijdag, waarin bekend werd gemaakt dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht blijven en festivals sowieso tot 20 september niet doorgaan. Met de demonstratie wil de evenementenbranche een signaal afgeven aan de overheid. De organisaties eisen dat evenementen vanaf 1 september weer plaatsvinden, met volledige capaciteit.