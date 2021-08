Estafettezwemmers Groningen Swim Challenge bereiken Stad: “Sfeer zit er goed in” (foto’s)

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De Groningen Swim Challenge verloopt zaterdag voorspoedig. Rond 17.00 uur bereikten de eerste estafettezwemmers de stad.

De estafettezwemmers begonnen zaterdagochtend rond 05.30 uur aan hun tocht van 35 kilometer van Zoutkamp naar Groningen. “De laatste tussenstand die ik heb is dat de eerste estafettezwemmers op het Reitdiep in Stad zijn”, vertelt Carolien Fleurke van de organisatie. “Een tweede groep zit in de buurt van de Reitdiephaven.” Fleurke roemt het enthousiasme. “De sfeer bij de zwemmers is heel goed, maar wat we zien dat is er onderweg ook heel veel mensen langs de kant en op bruggen staan om de zwemmers aan te moedigen. Echt fantastisch.”

“Iedereen heeft wel een verhaal”

Bij de Groningen Swim Challange wordt er geld ingezameld voor het UMCG Kanker Research Fonds. Met het geld kan er meer onderzoek gedaan worden naar het voorkomen, behandelen en genezen van kanker. “Je hoeft maar met een aantal deelnemers te praten en je hoort zoveel verhalen. Hele trieste verhalen maar ook hele mooie verhalen. Mensen die eigenlijk door de doctoren al waren opgegeven maar die door een nieuwe behandelmethode er toch weer bovenop zijn gekomen. Ja, het maakt veel indruk.”

Estafettezwemmers op het Reitdiep. Foto: Joey Lameris – 112groningen.nl

Enthousiasme

Behalve de estafettezwemmers zijn er in de stad ook de CitySwimmers. Zij zwemmen van de Westerhaven naar de Oosterhaven. “Dit is een afstand van 1.600 meter en ik heb begrepen dat de eerste deelnemers hiervan inmiddels ook gefinisht zijn. En ik weet niet of je het kunt horen op de achtergrond, maar het enthousiasme is groot, de sfeer zit er echt goed in.”

“Alle kleine beetjes helpen”

Dat het enthousiasme bij de CitySwimmers groot is blijkt aan de finish. “Ik heb meegedaan omdat ik eigenlijk altijd nog eens in de Diepen wilde zwemmen”, vertelt een deelneemster. “Je ziet de stad nu op een hele andere manier. En de sfeer is echt geweldig. Je wordt aangemoedigd, het is echt heel gezellig.” De deelneemster vertelt dat ze 260 euro heeft opgehaald. “Dat had een hoger bedrag kunnen zijn, maar alle kleine beetjes helpen. En dat ik door deelname een steentje bij kan dragen om onderzoek naar deze ziekte mogelijk te maken, dat is geweldig.”

“We zwommen door het eendenkroos”

Een groep collega’s van een bedrijf uit Bolsward heeft 2.653 euro opgehaald. “Het is een fantastische ervaring”, vertelt één van de deelnemers bij de finish. “Toen ik in het water sprong was het een beetje koud, maar als je eenmaal gaat zwemmen, dan ben je dat snel vergeten. Het is ook een hele bijzondere ervaring. We zijn dwars door het eendenkroos gezwommen, haha.” Dat de zes deelnemen is dankzij een andere collega. “Deze collega zwemt de estafette en finisht zo direct. Hij heeft ons eigenlijk een beetje opgejut om ook deel te nemen. En dat hebben we gedaan, omdat we het belangrijk vinden. Kijk maar om je heen, iedereen kent wel iemand die kanker heeft. En dat maakt deze zwemtocht zo belangrijk.”

Zaterdagavond om 20.00 uur wordt het eindbedrag bekendgemaakt. “De tussenstand staat nu op een bedrag van 216.000 euro.” Meer informatie is te vinden op deze website.