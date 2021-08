Ergernis over rekenfout NBK in Haren

Een rekenfout van het Noordelijk Belasting Kantoor zorgt voor ergernis. De inwoners van Haren betalen veel meer aan afvalstoffenheffing nu diftar daar is afgeschaft.

Tien dagen geleden bracht Haren de Krant cijfers naar buiten over de stijging. Het NBK gaf pas openheid over deze zaken na een bezwaarschrift. Bij navraag door OOG bleek het noordelijk belastingkantoor de verkeerde cijfers naar buiten had gebracht. Ruim 15 % betaalt evenveel of minder, 65% van de inwoners betalen een stijging van 0 tot 100%, een kleine 17 % betaalt één tot twee keer zo veel en minder dan 3 % van de inwoners heeft en stijging van 200 tot 280 %. In de eerdere berichten was dat per categorie 100% meer. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Noordelijk Belasting Kantoor.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat aan het Noordelijk belasting kantoor is gevraagd om de cijfers die naar buiten gebracht worden beter te checken. Het burgercomité Haren bereid een rechtszaak over de herinvoering van diftar voor