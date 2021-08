Emmaviaduct waarschijnlijk zondagavond weer geopend voor verkeer

De werkzaamheden aan het Emmaviaduct verlopen voorspoedig. Hierdoor kan het verkeer hoogstwaarschijnlijk zondagavond alweer over het viaduct, waar het de bedoeling was maandagochtend pas klaar te zijn.

Het viaduct ondergaat momenteel onderhoudswerkzaamheden en is daardoor 10 dagen gesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel over de brug, en ook is er ruimte voor eventuele hulpdiensten. “We hadden eerst wat last van het slechte weer, maar later in de week werd het mooi weer en daarom lopen we keurig op schema,” vertelt Willem Koops, projectleider bij KWS.

Het oude asfalt van de brug was aan vervanging toe. Nadat het asfalt van de brug is gehaald werd de stalen constructie van de brug goed onderzocht en gecontroleerd. “We hebben gekeken of er haarscheurtjes in de brug zaten. Er was wat schade aan de betonconstructie, dus daar hebben we wat reparaties gedaan. De brug kan nu weer jaren mee,” aldus Ronald Rosman van de gemeente Groningen.

Omdat het fiets- en looppaden nog wel toegankelijk zijn trekt de onderhoudsbeurt veel bekijks. “Mensen zijn zeer geïnteresseerd en we worden echt op een leuke manier benaderd,” besluit Koops.