Emmaviaduct vanaf vrijdag tien dagen dicht voor aanbrengen nieuwe asfaltlaag

Foto via Google Maps - Streetview

Het Emmaviaduct in Groningen is vanaf aanstaande rijdag tien dagen dicht voor autoverkeer. De afsluiting is nodig, omdat het asfalt op het viaduct aan vervanging toe is.

De gemeente gebruikt de afsluiting van tien dagen om een nieuwe laag asfalt aan te leggen op het viaduct. De fiets- en voetpaden op het viaduct blijven gewoon te gebruiken tijdensa de werkzaamheden. Autoverkeer kan omrijden via het Julianaplein en de Hereweg.

Naast het autoverkeer ondervindt ook het openbaar vervoer hinder door de afsluiting. Zo rijden de buslijnen 3, 4, 10, 133, 304 en 314 een andere route tijdens de tien dagen durende afsluiting.

Op maandag 16 augustus om 06.00 uur gaat het viaduct weer open voor autoverkeer.