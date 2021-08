Elektrische Pipistrel maakt promotievlucht op Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Een elektrische Pipistrel van het Netherlands Aerospace Centre, NLR, heeft woensdagmiddag een promotievlucht gemaakt op Groningen Airport Eelde. De vlucht gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) van Energie.

De promotievlucht vond plaats in het kader van het onderzoek dat PEN EM heeft uitgevoerd naar vliegen op waterstof en elektriciteit. PEN EM is een nieuw bedrijf dat afgelopen voorjaar neerstreek op Groningen Airport Eelde. Het bedrijf heeft als doel om het proces van elektrisch vliegen te versnellen en om een eigen luchtvaartmaatschappij op te zetten.

PEN EM stelt dat elektrisch vliegen vele voordelen heeft. Behalve dat het milieu-effici├źnter is, zorgt het voor minder overlast en het maakt het vliegen op minder drukke routes ook rendabel, waardoor de bereikbaarheid van regio’s wordt verbeterd. Het bedrijf ziet dit als de toekomst voor het passagiersvervoer. Pipistrel is een Sloveense fabrikant van lichte sportvliegtuigen, ultralight-vliegtuigen en zweefvliegtuigen. Het bedrijf is voortrekker op het gebied van elektrische sportvliegtuigen.