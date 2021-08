Elektrische fiets vat vlam aan Stadhouderslaan

nieuws

Foto: Albert van den Berg

Aan de Stadhouderslaan in Groningen is donderdagmiddag een spontane brand ontstaan in de accu van een elektrische fiets.

De brand werd opgemerkt door voorbijgangers en buurtbewoners. Een medewerker van de Milieudienst, die toevallig aan het werk was in de omgeving, probeerde de brand te blussen met een kleine blusfles.

Het voertuig bleef echter smeulen en zorgde ook na het blussen voor veel hitte. Daarop werd alsnog de brandweer gealarmeerd. Brandweerlieden hebben de smeulende fiets geblust en de accu uit het voertuig gehaald.