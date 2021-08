“Eindelijk weer normaal de collegebanken in, maar de zorgen over veiligheid snappen we ook”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Fysiek onderwijs op het mbo en in het hoger onderwijs is vanaf eind-augustus weer mogelijk. Bij de Groninger Studentenbond, de GSb, reageert men verheugd, hoewel er ook begrip is rond de zorgen over de veiligheid.

“We zijn enorm blij”, vertelt voorzitter Marinus Jongman. “Eindelijk kunnen we weer normaal de collegebanken in na anderhalf jaar voornamelijk digitaal onderwijs gevolgd te hebben.” Jongman zag de afgelopen periode al dat het besluit er aan zat te komen. “De druk werd heel duidelijk opgevoerd. Afgelopen week liet Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 nog weten dat het hoger onderwijs echt open moest. Nu gaat het echt gebeuren, en dat is geweldig want de afgelopen achttien maanden hebben de studenten altijd achteraan in de rij gestaan.”

“Het weer naar de Campus mogen betekent al heel veel”

Dat fysiek onderwijs weer mogelijk is, betekent niet dat alle maatregelen vervallen. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) liet vrijdagavond weten dat studenten tijdens verplaatsingen een mondkapje moeten dragen. Daarnaast geldt er een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte. “Het betekent dat grote hoorcolleges nog niet mogelijk zijn. En als GSb vinden we dat ook wel begrijpelijk. Het feit dat we weer naar de Campus mogen, dat je studenten en docenten weer in de ogen kunt kijken, dat betekent al heel veel.”

Mentaal

Door het online onderwijs van de afgelopen achttien maanden kampen veel studenten met mentale problemen. “Je moet je realiseren dat anderhalf jaar online onderwijs volgen er in hakt. Als je een persoon bent die goed gedijt onder fysiek onderwijs en behoefte hebt om anderen te kunnen zien, dan is het heel zwaar geweest. Die problemen zijn ook niet ineens voorbij. Daar loop je echt nog wel een tijdje mee rond.”

Zorgen over veiligheid

Het televisieprogramma EenVandaag heeft vrijdag onderzoek gedaan wat studenten van het besluit van het kabinet vinden. De helft van de 700 studenten die EenVandaag enquêteerde juicht het vervallen van 1,5 meter toe. Ongeveer 40% vindt het geen goed idee. Zij maken zich zorgen over de veiligheid. “Wij hebben ook zeker zorgen”, reageert Jongman. “We weten dat er onder docenten en hoogleraren ook flink wat zorgen zijn. Zij zien fysiek onderwijs niet zitten. En dat is ook wel te begrijpen. Als je 60 jaar bent, je hebt gezondheidsklachten of je hebt in je directe nabijheid mensen met medische problemen, dan zijn die zorgen zeker terecht. Aan de andere kant, we moeten als samenleving wel verder. We zitten nu in de overgangsfase van pandemie naar endemie. Mensen hebben de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren. En als je gevaccineerd bent dan is de gedachte dat het wel goed zit, dat het wel goed komt.”

Green Pass

Uit het onderzoek van EenVandaag blijkt ook dat 55% van de studenten voorstander is van het laten zien van een coronapas bij binnenkomst op een hogeschool of universiteit. Met een coronapas toon je aan dat je gevaccineerd bent of negatief getest bent. Verschillende landen hebben besloten om met zo’n ‘Green Pass’ te gaan werken, Nederland gaat dat echter niet doen. Jongman zegt daarover: “Dit is een hele lastige en moeilijke discussie. Docenten en hoogleraren kun je bijvoorbeeld niet verplichten om zich te laten vaccineren en testen. De huidige regelgeving staat dat niet toe. Als we studenten hier wel naar gaan vragen, wat heeft het dan voor zin? Bovendien voelt het ook een beetje vreemd dat we deze discussie wel in het hoger onderwijs voeren maar niet op de middelbare scholen. Daar speelt eigenlijk hetzelfde probleem.”