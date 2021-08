Eeuwfeest Be Quick 1887 vanwege corona uitgesteld

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 Esserbergstadion

Het eeuwfeest van Be Quick 1887 rond Stadion Esserberg en het kampioenschap van de club is vanwege corona geschrapt.

Op 26 september zou gevierd worden dat het stadion honderd jaar geleden in gebruik werd genomen. Dan zou ook het vanwege corona uitgestelde feest gevierd worden dat Be Quick in 1920 landskampioen werd. Dat gebeurde in een wedstrijd tegen het Rotterdamse VOC. Dezelfde club speelt samen met Be Quick in de hoofdklasse A op zondag. VOC speelt op 26 september in Haren tegen Be Quick.

Volgens Be Quick maakt de huidige situatie rond corona het feest onmogelijk. Het feest is uitgesteld naar volgend jaar. Dan kan er een driedubbel jubileum gevierd worden, omdat Be Quick dan 135 jaar bestaat.