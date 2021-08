Eerste schooldag in nieuw gebouw IKC Borgman: “Het oogt vrolijk”

De scholen zijn weer begonnen en voor leerlingen van IKC Borgman in de Oosterparkwijk was dat extra spannend. Zij kregen maandag namelijk voor het eerst les in hun nieuwe gebouw.

“Het is een fantastisch moment,” zegt directeur Laura Schaap. “We hebben hier jaren naartoe gewerkt en vandaag is het moment dat we open gaan, dat is geweldig.”

Een IKC of integraal kindcentrum is een combinatie van een kinderopvang en een basisschool. Kinderen kunnen dus vanaf de peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw blijven. Dat heeft veel voordelen, vertelt Wilma Glastra van SKSG: “Vanaf drie jaar oud kunnen ze alvast wennen en de school al eens inlopen. Ze spelen ook samen op het leerplein en de BSO is op dezelfde plek. Voor kinderen geeft dat rust en veiligheid.”

De kinderen zijn enthousiast over het nieuwe gebouw. “Het is een mooi gebouw met veel meer kinderen, dat is ook leuk,” zegt Shahid. Dat vindt Stan ook. “Het oogt gewoon heel vrolijk. Ik denk ook dat het hier heel fijn werkt. Je kan met vrienden samenwerken, maar je kan ook even alleen gaan zitten.”

Coronamaatregelen

Voor basisscholen gelden bijna geen coronamaatregelen meer. Door het nieuwe gebouw hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de ventilatie. “Nu niet meer,” zegt Schaap. “We komen uit drie oude gebouwen en we zitten nu in een spiksplinternieuw gebouw waar het binnenklimaat geweldig is, dus we kunnen goed ventileren.”