Een B&B runnen tijdens corona: ‘Eigenlijk hebben we het nog nooit zo goed gehad’

Een Bed en Breakfast runnen is voor vele mensen een droom, maar hoe is dat eigenlijk tijdens de coronacrisis? OOG sprak twee B&B-eigenaren over deze periode.

‘Eigenlijk hebben we het nog nooit zo goed gehad als nu.’ vertelt B&B-eigenaar Maarten Roorda. Hij runt samen met zijn vrouw een B&B in Glimmen. Naast de B&B heeft Roorda ook nog een café. Door de coronacrisis moest dit café grotendeels dicht maar door de B&B kwam er toch nog een inkomen binnen. De B&B van Maarten en zijn vrouw ligt in een natuurrijk gebied. Hierdoor kloppen veel wandelaars bij hem aan voor een bed en een ontbijtje. ‘Mensen konden wel wandelen en op pad gaan in eigen land, dus het trok gewoon erg aan.’ zegt Roorda.

Voor B&B-eigenaar Bobby Coster was dit een ander verhaal. Hij heeft een Bed en Breakfast in de stad. De tweede lockdown had voor hem grote gevolgen. ‘Ik kreeg een recordaantal van annuleringen binnen. Dat is natuurlijk logisch, maar dan worden wel al je reserves aangebroken en dat is natuurlijk niet leuk.’ vertelt Coster.

Uitbreiden

Bobby Coster kreeg door de coronacrisis wel de kans om uit te breiden. Hij heeft bijvoorbeeld een grote ontbijtzaal laten bouwen: ‘Ik ben gelijk aan de slag gegaan!’. En met succes want de B&B loopt nu ontzettend goed. Ook is hij bezig met het ontwikkelen van nog meer kamers en studio’s.

B&B Vol Liefde

Het succes van de B&B’s is misschien ook te danken aan populaire televisieprogramma’s, zoals een B&B Vol Liefde van RTL. Dit is een programma waarbij verschillende vrijgezelle B&B-eigenaren de liefde zoeken. ‘Het is elke ochtend het gesprek bij het ontbijt.’ vertelt Coster.