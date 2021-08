Duitsland versoepelt coronaregels voor Nederlanders die het land in willen reizen

nieuws

Duitsland versoepelt vanaf komende zondag de regels voor Nederlanders die het land in willen reizen. Dat heeft de Duitse regering bekendgemaakt.

Nederlanders die vanaf zondag middernacht Duitsland in willen hoeven niet meer in quarantaine als ze niet gevaccineerd zijn en ook komt de aanmeldplicht te vervallen. Mensen van 12 jaar en ouder die nog niet zijn ingeënt, moeten nog wel negatief getest zijn om de grens over te gaan. Aanleiding voor de versoepelingen zijn de nieuwe kleuren op de Europese coronakaart. Groningen kleurde daar de afgelopen donkerrood maar omdat het aantal besmettingen af is genomen is die kleur nu gewijzigd in rood. Voor het Robert Koch Instituut, de Duitse evenknie van het RIVM, is dat aanleiding om Groningen niet langer als een hoogrisicogebied te zien.

Ook voor inwoners van andere Nederlandse provincies komen de strenge regels te vervallen wanneer zij Duitsland in willen reizen.

