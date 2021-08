Meer duidelijkheid over (tijdelijke) oplossing Gerrit Krolbrug in tweede helft september

nieuws

In de tweede helft van september moet er meer duidelijkheid zijn over een (tijdelijke) wegverbinding over het Van Starkenborghkanaal, ter hoogte van de in mei aangevaren Gerrit Krolbrug. Dat heeft wethouder Philip Broeksma dinsdagmiddag schriftelijk medegedeeld aan de gemeenteraad.

Ingenieursbureau RHDHV werkt op dit moment aan plannen voor een berijdbare, tijdelijke, beweegbare of vaste brug. Op 15 september hoopt Broeksma de raad hier meer informatie over te kunnen geven.

Broeksma verwacht in dezelfde periode de uitslag van een mogelijk herstel van het huidige brugdek. Het dek wordt begin september vervoerd naar een werf aan de Stockholmstraat, waar een inspectie volgt. Uit dit onderzoek moet blijken of het brugdek hersteld kan worden.

Frustratie bij gebruikers en raadsleden

Begin deze maand uitten bewoners van de wijk Beijum en verschillende raadsleden nog hun frustratie over de omleidingsroute over de Noordzeebrug en de traagheid waarmee Rijkswaterstaat met een, al dan niet tijdelijke oplossing komt voor de verbroken verbinden over het Van Starkenborghkanaal.

Gemeente houdt vinger aan de pols

Over de omleidingsroute geeft de wethouder aan dat het verloop van de verkeerssituatie bij de bruggen de komende weken wordt gemonitord. Bij problemen zal de gemeente aanvullende maatregelen instellen. Ook wordt de bebording verbeterd, net als de doorstroming op de fiets-/loopbruggen en op de adviesroutes voor fietsverkeer. “Ook onderzoeken we of de verlichting voldoende is voor het winterseizoen”, aldus Broeksma. “De omleidingsroutes voor het autoverkeer blijven in stand en leiden vooralsnog niet tot knelpunten.”