Drukte op loopbruggen Gerrit Krolbrug: ‘Houd rekening met elkaar of rijd om!’

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen waarschuwt dinsdagochtend voor drukte op de loopbruggen bij de Gerrit Krolbrug.

“Houd rekening met elkaar en wandel met je fiets, snorfiets, scooter of bromfiets over de bruggen”, zo schrijft de gemeente op Twitter. Mensen die moeite hebben om met een scooter of brommer omhoog te lopen, kunnen volgens de gemeente beter omrijden via de Noordzeebrug.

De drukte op de bruggen was voorzien door de gemeente en heeft te maken met de start van het nieuwe school- en studiejaar. Sinds 22 juli geldt er daarom een nieuwe adviesroute. Fietsers vanuit Beijum en De Hunze worden geadviseerd via de Van Eesterenlaan, de Berlageweg, de Boterdiepbrug en de Noordzeebrug te rijden. Voor fietsers vanuit de Korrewegwijk loopt de adviesroute via de Oosterhamriklaan, de Noordzeebrug, de Boterdiepbrug, de Beijumerweg en de Ulgersmaweg.

