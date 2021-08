Drie- tot vierduizend bezoekers op #UnmuteUs Groningen: “Jaarlijks evenement van maken”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De protestparade Unmute Us is in Groningen een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Het was echt geweldig”, laat nachtburgemeester en organisator Merlijn Poolman weten. “Het verliep ook beter dan we verwacht hadden. Onze schatting is dat er tussen de drie- en vierduizend mensen aanwezig zijn geweest. En alleen maar blije gezichten. Zowel van de mensen op de wagens als van de mensen langs de zijlijn. We hebben ook geen enkel incident gehad. Als je al gaat zoeken naar problemen dan zouden het de bussen van Qbuzz zijn die door onze optocht vertraging op liepen.”

Wagens reden in optocht door Stad

De protestactie vond zaterdag in verschillende steden in het land plaats. Met de actie werd er gedemonstreerd tegen de huidige coronamaatregelen die de evenementensector op slot houden. In Groningen werd er op een eigen manier invulling gegeven aan de actie, waarbij behalve de evenementensector ook het nachtleven en haar publiek betrokken werden. Op verschillende wagens trok men door de stad. Op iedere wagen kon een evenement of instelling zich presenteren.

“Warm bad van ontlading en gezelligheid”

“Het is een behoorlijke bevalling geweest”, vertelt Poolman verder. “De afgelopen week hebben we diverse keren met de gemeente om tafel gezeten om te bespreken wat er mogelijk was qua protestactie. En dat was niet makkelijk, maar we zijn heel blij dat we uiteindelijk elkaar toch gevonden hebben. En deze dag, ik heb alleen maar blije mensen gezien, totaal geen agressie. Het was echt een warm bad van ontlading en gezelligheid.”

Volgend jaar weer?

Ondertussen zijn er plannen om de parade jaarlijks terug te laten keren. “Dat idee is de afgelopen dagen ontstaan. Dat er jaarlijks in augustus een parade wordt gehouden om te laten zien wat Groningen in huis heeft, wat Groningen te bieden heeft. Dat zou toch super zijn? Dat festivals op een wagen kunnen laten zien wat ze doen, maar dat ook theatergezelschappen, orkesten en clubs zich daar bij aan kunnen sluiten.” Een datum is inmiddels ook geprikt: de volgende editie vindt plaats op 20 augustus 2022.