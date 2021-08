Drie Groningse meisjes bij voorselectie Oranje Onder 17

sport

Foto: KNVB

Sol Kooi van Oranje Nassau en Demi Werther en Maud Rutgers van Be Quick 1887 zitten bij de voorlopige selectie van het Nederlands damesvoetbalelftal onder 17.

Kooi speelde afgelopen drie seizoenen in de opleiding van de vrouwen van Heerenveen, maar gaat komend seizoen naar het eerste vrouwenteam van Oranje Nassau. Werther en Rutgers spelen tussen de jongens in het O-16 elftal van Be Quick.

Roos Kwakkenbos maakt op 30 augustus de definitieve selectie bekend voor een oefenwedstrijd tegen België. De wedstrijd tegen de Belgische leeftijdsgenoten wordt gespeeld in Kalmthout op het terrein van Kalmthout SK.