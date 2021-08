Drie auto’s botsen op Friesestraatweg bij Slaperstil; gewonde, veel schade en forse file

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Op de Friesestraatweg (N355) bij Slapterstil zijn dinsdagmiddag drie auto’s betrokken geraakt bij een verkeersongeval.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. De drie betrokken auto’s raakten fors beschadigd. Bij één van de auto’s, een Porsche, brak onder andere een voorwiel af.

Zeker één van de inzittenden van de auto’s raakte gewond bij het ongeluk. Deze persoon werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

In verband met het ongeluk zag de politie zich genoodzaakt de weg in beide richtingen af te sluiten tussen Zijlvesterweg en Aduard. Deze afsluiting had lange files in beide richtingen tot gevolg.

Later meer..