Donderdagnacht geen verkeer over Ring-Zuid tussen Europaweg en Euvelgunne

Foto: Ecco van Oosterhout

Aannemerscombinatie Herepoort trilt, in de nacht van donderdag op vrijdag, een tijdelijk damwandscherm in bij het viaduct van de ringweg over de Europaweg. Het intrillen kan geluid en trillingen veroorzaken, zo meldt Aanpak Ring-Zuid donderdagmiddag.

Tijdens de werkzaamheden kan er, vanwege de veiligheid, geen verkeer over het viaduct rijden. Daarom is de zuidelijke ringweg vanaf oprit Europaweg tot knooppunt Euvelgunne afgesloten in de richting Hoogezand en de oostelijke ringweg.

De aannemer gaat van 22.00 uur tot 6.00 uur aan het werk bij het ringweg-viaduct. Dat kan voor overlast zorgen in de omgeving. “Als het nodig is, werken we in een andere nacht verder”, zo stelt Aanpak Ring-Zuid. Deze reservenacht is de nacht van zaterdag 21 augustus op zondag 22 augustus.

Ook volgende week donderdag worden er damwanden ingetrild rond het viaduct. Herepoort werkt dan verder van de weg af, waardoor het verkeer de werkzaamheden kan passeren.