“Donderdag eerst bewolkt en kans op een buitje, na het weekend droog en zonnig weer”

Foto: John den Hollander

Na het weekend volgt er een overgang naar een droog en vrij zonnig weertype. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is er eerst veel bewolking, af en toe zon en is er ook kans op een buitje”, vertelt Kamphuis. “In de middag gaat het vanuit het noorden flink opklaren. Bij een matige tot vrij krachtige noordelijke wind, windkracht 4 tot 5, wordt het 20 graden. Op vrijdag en zaterdag is er veel bewolking, is er ook ruimte voor zon maar kunnen er ook buien of buitjes vallen. Bij een stevige noordelijke wind, windkracht 4 tot 5, wordt het dan 18 graden.”

“Op zondag is het droog en wordt het met af en toe zon 19 graden. Er is dan nog altijd een stevige noordenwind. Na het weekend volgt eerst nog een enkel buitje, maar daarna volgt een overgang naar een droog en vrij zonnig weertype. Het is rustig weer bij 21 of 22 graden.”

