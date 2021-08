“Donderdag bewolkt en in de ochtend regen, zaterdag zomers warm

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Ook op de lange termijn lijkt augustus weinig zomerse aspiraties te hebben. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het bewolkt en valt er vooral in de ochtend en tijdens het begin van de middag geregeld lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het droog. De temperatuur schommelt rond de 18 of 19 graden bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2. Op vrijdag keert de zon terug. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dan af. Het blijft droog en met 22 graden wordt het al wat warmer.

Onweer en lokaal veel regen

“Op zaterdag is er flink wat zon en is het bij 25 graden zomers warm. Ook dan staat er weinig wind, de windrichting is zuidoost, windkracht 2 of 3. Op zondag hebben we te maken met een ander weerbeeld. De buien waar we dan mee te maken krijgen komen waarschijnlijk al in de ochtend opzetten. Dat heeft gevolgen voor de temperatuur. Het wordt 21 of 22 graden en veel zon zal er niet zijn. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en lokaal een flinke plens regen.”

Noordelijke stroming

“Na het weekend komt er een noordelijke stroming op gang. Of het een stabiele circulatie wordt, doordat hogedruk dicht genoeg in de buurt ligt, is maar de vraag. Mogelijk kunnen regenstoringen ons van tijd tot tijd bereiken. Het kwik zal moeite hebben om de 20 graden te halen zodat augustus vooralsnog weinig zomerse aspiraties lijkt te hebben.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.