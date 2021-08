Donar wint oefenduel tegen Bakken Bears

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag de oefenwedstrijd in Denemarken tegen Bakken Bears gewonnen. Het werd 85-92.

Na het eerste kwart was het 17-24 voor de Groninger basketballers. Bij rust was de voorsprong geslonken tot 3 punten: 45-48. Na de rust speelden de Groningers een sterk derde kwart, waarbij ze de tegenstanders op slechts 8 punten hielden. Aan het eind van het kwart was de stand 53-72. In het laatste kwart kwam de thuisploeg wat dichterbij, maar de zege kwam niet meer in gevaar.

Topscorers bij Donar waren Amanza Egekeze met 21 punten, Lotanna Nwogbo met 20 punten, Thomas Koenis met 14 punten en Austin Luke met 11 punten.

De volgende oefenwedstrijd is op zondag 5 september. Dan speelt Donar tijdens de open dag in MartiniPlaza tegen de Antwerp Giants. Die wedstrijd begint om 16.00 uur.