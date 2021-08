Donar treft voor FIBA Europe Cup team uit Oostenrijk of Macedonië

sport

Foto via Donar

De basketballers van Donar treffen in de halve finale van de kwalificatieronden voor de FIBA Europe Cup uit Oostenrijkse Swans Gmunden of KK Kumanovo uit Macedonië.

Dat bleek donderdag bij de loting voor de diverse Europese toernooien. Als Donar de volgende ronde bereikt, dan speelt het tegen de winnaar van het duel tussen Benfica uit Portugal en CSO Voluntari uit Roemenië. Mocht ook die confrontatie goed verlopen, dan komt Donar in de groepsfase in groep C terecht, met als tegenstanders Heroes Den Bosch, BC Parma uit Rusland en Opava uit Tsjechië.

De directie van Donar gaat ervan uit dat de kwalificatieduels in MartiniPlaza worden gespeeld. De club heeft zich vorige week aangemeld voor de zogenoemde bubbel, die nodig is vanwege de coronapandemie.

Het grotendeels gerenoveerde team, geleid door de nieuwe coach Matthew Otten, speelt zaterdag zijn eerste oefenduel. Tegenstander in MartiniPlaza is De Groene Uilen, eveneens uit Groningen. Er zijn maximaal 2900 supporters toegestaan. Die moeten wel een geldige QR-code en legitimatie kunnen tonen.