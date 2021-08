Donar ruim langs Groene Uilen in 1e oefenduel

sport

Donar-speler Donte Ingram (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar is de voorbereiding op de nieuwe basketbalcompetitie begonnen met een 113-43 overwinning op stadgenoot Groene Uilen.

Tot aan 13-10 konden de studenten de eredivisionisten bijbenen, maar daarna liep Donar uit naar 38-13 aan het eind van het eerste kwart. Bij rust was het 58-20 en na drie kwarten was de tussenstand 89-27.

Topscorers bij Donar waren Donte Ingram met 23 punten en Amanze Egekeze met 20 punten. Bij Groene Uilen was Enzo Swart topscorer met 11 punten.

De volgende oefenwedstrijd is zondag 29 augustus in het Deense Aarhus tegen Bakken Bears. Een week later, op zondag 5 september, houdt Donar haar open dag. Als onderdeel daarvan spelen de Groninger basketballers tegen de Antwerpen Giants.