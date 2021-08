Donar maakt oefenduels bekend; 2.900 fans welkom in MartiniPlaza

sport

Juwann James van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Met een complete selectie en een nieuwe hoofdcoach begint Donar op 21 augustus aanstaande met haar oefencampagne voor het nieuwe seizoen. Tijdens de drie oefenwedstrijden in MartiniPlaza is tweederde van de capaciteit beschikbaar voor toeschouwers.

De eerste oefenwedstrijd vindt plaats op 21 augustus in MartiniPlaza en wordt gespeeld tegen GSBV De Groene Uilen. Vier van de zes wedstrijden worden gespeeld tegen buitenlandse tegenstanders.

Zo speelt Donar op 29 augustus in Aarhus tegen de Bakken Bears, op 5 september in MartiniPlaza tegen Antwerpen Giants en twee wedstrijden tegen de Leicester Riders (één in Veendam en één in MartiniPlaza). De oefencampagne wordt op 19 september afgesloten, met een wedstrijd tegen Landstede Hammers in Zwolle.

Publiek

In verband met het coronavirus wordt slechts tweederde van de totale bezoekerscapaciteit benut in MartiniPlaza. Dat betekent dat er 2.900 fans aanwezig kunnen zijn bij de thuiswedstrijden. Een geldig corona-toegangsbewijs is verplicht. Kaarthouders krijgen voorrang.

Mogelijk kan er publiek aanwezig zijn bij de andere speellocaties, maar hierover is nog geen duidelijkheid.