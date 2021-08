Donar en MartiniPlaza halen kwalificatiebubbel binnen voor FIBA Europe Cup

sport

Foto via Donar

Alle kwalificatieduels in Groep A voor de FIBA Europe Cup gaan plaatsvinden in MartiniPlaza. Dat maakten de evenementenlocatie en basketbalclub Donar dinsdagochtend bekend.

“Donar is verheugd dat het vandaag de organisatie van het kwalificatietoernooi van groep A voor de plaatsing in de FIBA Europe Cup toegewezen heeft gekregen”, zo laat de club dinsdagmiddag weten. “Dankzij de ondersteuning van de Gemeente Groningen, het Ministerie van VWS, NH Hotels en MartiniPlaza heeft Donar een sterk bid gecreëerd dat door de FIBA is gehonoreerd met toewijzing van het toernooi.”

Op 28 september gaan de kwartfinaleclubs KK Kumanovo en Swans Gmunden van start met hun kwartfinale. De winnaar van deze wedstrijd gaat bepalen wie de eerste kwalificatiewedstrijd speelt tegen Donar. Als Donar deze wedstrijd weet te winnen, is SL Benfica of CSO Voluntari de tegenstander in de wedstrijd om de winst in het toernooi. Met deze toernooiwinst bemachtigt Donar dan een plek in Groep C van de FIBA Europe Cup, samen met Heroes Den Bosch, BC Parma uit Rusland en BC Opava uit Tsjechië.

De exacte details van de verschillende wedstrijden worden later bekendgemaakt. De laatste wedstrijd vindt plaats voor 1 oktober.