Diverse schoolfietsroutes in gemeente onveilig

Diverse schoolfietsroutes in de gemeente Groningen zijn onveilig. Dat blijkt uit een groot onderzoek van RTL Nieuws en architecten- en ingenieursbureau Sweco.

Voor het onderzoek is voor alle ruim 700.000 leerlingen in Nederland, die dagelijks naar school fietsen, de meest waarschijnlijke route in kaart gebracht. Het onderzoek richtte zich op het soort weg waarover de leerlingen fietsen. Daarbij werd gekeken naar het aantal ongelukken die de politie de laatste jaren op deze plekken heeft geregistreerd. Het gaat om ongelukken die plaatsvonden op schooldagen en waarbij het slachtoffer tussen de 11 en 18 jaar oud was.

Interactieve kaart

Alle gegevens zijn ingetekend op een interactieve kaart. Daaruit blijkt dat de fietsroutes in de oude gemeenten Haren en Ten Boer relatief veilig zijn. Alleen de Dilgtweg in Haren krijgt een rode kleur. In de gemeente Groningen krijgen meer wegen een rode kleur. De Hereweg bijvoorbeeld en de Diamantlaan. Maar ook het Schuitendiep, Turfsingel, Kapteynlaan en Sumatralaan.

Meeste ongelukken op wegen waar fietsers de weg delen met gemotoriseerd verkeer

Uit de analyse blijkt dat op vrij liggende fietspaden verhoudingsgewijs de minste ongelukken gebeuren. Op wegen waar fietsers de weg delen met gemotoriseerd verkeer, dat een maximumsnelheid van 50 of 60 kilometer per uur mag rijden, ligt de kans op een ongeval voor een middelbare scholier twee of drie keer zo hoog.

Risicoscore per school

Wanneer gekeken wordt naar de risicoscore per school dan blijkt dat leerlingen van het Praedinius Gymnasium een ongevalsrisico hebben dat 24% hoger ligt dan een fietsroute die volledig over vrij liggende fietspaden voert. Op het Zernike College in de wijk Helpman gaat het om een ongevalsrisico van 23%, het CSG Selion 21% en het H.N. Werkman College, locatie ISK, 21%. De gemeente Heerlen komt in het onderzoek als onveiligste naar boven drijven. Daar is de kans op een ongeval op een schoolroute 34% hoger dan in Almere, waarbij deze gemeente het veiligst is.