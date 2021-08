“Dinsdag veel bewolking met kans op een buitje, op zaterdag 24 of 25 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Na een onstuimige maandagavond wordt het de komende dagen wat rustiger in de atmosfeer. Toch is er volgens OOG-weerman Johan Kamphuis nog geen zicht op stabiel zomerweer.

“Dinsdag is er veel bewolking met kans op een buitje, maar de droge perioden overheersen”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend is er slechts ruimte voor een enkele opklaring, in de middag volgen er meer en ook wat bredere opklaringen. Bij een matige, en langs de kust vrij krachtige westelijke wind, windkracht 3 tot 5, wordt het 19 graden. Op woensdag is er veel bewolking met vooral later op de dag zo nu en dan zon. In het Waddengebied kan er nog een bui vallen. Het wordt dan 20 graden.”

“Op donderdag wordt het slechts 17 of 18 graden. Het zal half tot zwaar bewolkt zijn met soms wat lichte regen. Op vrijdag is het met 21 of 22 graden warmer en is er geregeld zon maar kan er ook een spatje regen vallen. In het weekend kan het op zaterdag 24 of 25 graden worden. Het blijft droog en de zon krijgt veel ruimte. Zondag neemt de kans op buien alweer toe en lijkt het kwik een stapje terug te gaan doen. Stabiel of warm dan wel zonnig zomerweer is ook de komende tijd niet aan de orde. Wellicht staat ons nog een fraaie nazomer te wachten.”

