“Dinsdag flink wat zon en 20 graden, in het weekend droog en rustig weer met 23 of 24 graden”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het aanstaande weekend lijkt droog en rustig te gaan verlopen waarbij de maximumtemperaturen wel eens op 24 graden kunnen komen te liggen. Dat is de verwachting van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er eerst flink wat zon maar neemt het aandeel wolken in de loop van de dag toe”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 20 graden en het blijft droog. De wind komt uit het noorden tot noordwesten en is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Op woensdag is het wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Het is rustig weer.”

Warmer en vaker zon

“Op donderdag is de bewolking hardnekkiger. Dit heeft ook gelijk gevolgen voor de maximumtemperatuur die dan op 18 graden komt te liggen. Kijken we verder vooruit dan zien we dat het warmer wordt en dat de zon vaker gaat schijnen. Vrijdag zijn er vooral in de loop van de dag al flinke perioden met zon bij een naar zuidoost draaiende wind. Het wordt 22 of 23 graden. Op zaterdag en zondag is het droog en rustig weer. Er zijn perioden met zon en het wordt 22 graden, op zondag mogelijk 23 of 24 graden. In de avond en nacht neemt de kans op een bui dan weer toe.”

Na het weekend is er een grote kans op minder warm en een licht onbestendig weertype.

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.