Dinercafé De Markies keert na vier jaar terug in de Oranjebuurt: “Op dezelfde plek”

Foto: google maps

Dinercafé De Markies keert terug in de Oranjebuurt. Vier jaar na het vertrek neemt de horecagelegenheid haar intrek in precies hetzelfde pand aan de Koninginnelaan.

In september 2017 sloot De Markies de deuren. Het pand werd verkocht aan eetcafé De Stadstuin. Die gaat echter op 1 september het pand weer verlaten. “Het is een bijzonder jaar geweest”, laat De Stadstuin weten. “Voor iedereen en ook voor ons. Afgelopen jaar heeft ons de tijd gegeven om na te denken hoe wij de toekomst voor ons zien. Wat wij eigenlijk wel wisten, en tot welke conclusie we nu weer zijn gekomen is dat het maximale bieden aan onze gasten altijd op nummer 1 staat. Daarom hebben wij besloten onze locatie Noorderplantsoen per 1 september over te dragen en dus per direct te sluiten.”

Verbouwing

“Op de eerste dag van de septembermaand vindt de overdracht plaats”, vertelt Benjamin Kappers van De Markies. “Daarna zullen wij niet direct open gaan. We gaan een verbouwing uitvoeren. Je moet dan denken aan verfwerkzaamheden, maar ook de inrichting gaat op de schop. We willen een stijl uitdragen die bij ons dinercafé past. De verwachting is dat in de laatste twee weken van oktober de deuren open kunnen voor het publiek.”

Gastvrijheid

Op de vraag of dat wat tot de sluiting in september 2017 een succes was weer terug gaat keren zegt Kappers: “Daar komt het eigenlijk wel op neer. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen. De bedoeling is dat we naast een a la carte kaart straks ook een Markies-menu aan gaan bieden. Dit gaat bestaan uit 2, 3, 4 of 5 gangen. De keuken zal een klassiek Franse basis gaan krijgen met internationale invloeden. Het gaat ons om goed bereide gerechten, maar ook echte gastvrijheid hebben wij hoog in het vaandel staan.”

De aanstaande verbouwing zal gevolgd kunnen worden op de Facebook- en Instagram-pagina van het dinercafé.