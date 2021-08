Dieven proberen motorfiets los te flexen aan Platinalaan; politie zoekt getuigen

nieuws

Foto: Politie Groningen-West via Instagram

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag geprobeerd om een motorfiets te stelen aan de Plantinalaan in Vinkhuizen. De twee verdachten zijn nog spoorloos en daarom zoekt de politie naar getuigen.

Agenten werden getipt door buurtbewoners toen ze twee mannen bij de motorfiets zagen, die geparkeerd stond bij een appartementencomplex. De mannen waren bezig om het kettingslot aan de motor door te flexen, maar toen de politie ter plaatse kwam, sloegen de mannen direct op de vlucht.

De politie heeft in de omgeving naar de mannen gezocht, maar ze zijn niet meer aangetroffen. Om de dieven op te sporen, is een getuigenoproep uitgegeven. Mensen die in de nacht van zondag op maandag iets verdacht hebben gezien in de omgeving van Winkelcentrum Vinkhuizen, wat mogelijk betrekking heeft op deze poging tot diefstal, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2021221540 bij de hand.