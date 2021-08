Dichter uit Stad wil monumentale spoorbrug bij Onnen vernoemen naar Rutger Kopland

nieuws

Foto via Arjen Boswijk

Oud-leraar en dichter Arjen Boswijk wil dat het spoorviaduct tussen Onnen en Glimmen wordt vernoemd naar de in 2012 overleden Glimmense dichter Rutger Kopland.

Boswijk kwam op het idee toen hij over de Oude Boerenweg bij Glimmen fietste en het opnieuw geschilderde viaduct bij Onnen zag. “Een eeuw oud en nog steeds naamloos”, vervolgt Boswijk. “Ik noemde het viaduct wat voorbarig Rutger Kopland viaduct, want deze grote dichter woonde hier om de hoek.”

Boswijk heeft inmiddels mails gestuurd naar Jacco van der Tak, directeur communicatie van de NS en naar wethouder Berndt Benjamins van gemeente Groningen. Zij moeten zich volgens Boswijk hard maken om het bouwwerk een naam te geven. “Dat is nog even afwachten”, vervolgt Boswijk. “En de erven van de dichter moeten natuurlijk nog hun toestemming geven.”

Boswijk wijdde wel alvast een gedicht aan het viaduct. Dit gedicht, getiteld ‘Het Rutger Kopland Viaduct’, is hieronder te lezen.

Het is een ijzeren arcadisch lijnenspel

van viaduct en rails op kleine hoogte

in de diepte tussen de twee stations

van de hoofdsteden Groningen en Assen

monumentaal in trillende ijlte verdwijnt

in dit landschap van eik en beuk

Donderende treinstellen verstoren de stilte

laten de brug beven in het land

niet ver van wat stille wachtende wagons

het viaduct is een geklonken constructie

van ruim een eeuw geleden

En dromend lijkt het vandaag

alsof Eiffel mee getekend had

op de burelen van de spoorwegen

brugdelen van naamloos gietijzer

deze ruimtelijke relatie van natuurgeweld

in landelijke ligging nabij Onnen