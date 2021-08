Dichter dient uitzonderlijk verzoek in bij ProRail: ‘Zo’n mooi viaduct moet een naam hebben’

Uitkijkend over de onder hem door lopende spoorstaven staat dichter Arjen Boswijk afgelopen weekend een half uur te peinzen. Bij thuiskomst is hij eruit: het honderd jaar oude spoorviaduct bij Onnen heeft een naam nodig. En wel die van Rutger Kopland.

Hij woont in Stad, maar wekelijks trekt dichter Arjen Boswijk de provincie door. Op de fiets, samen met zijn geliefde Martine. Recreatief, maar met een helder doel: zij fotografeert hoogtepunten, hij maakt er gedichten bij. Afgelopen weekend, op een ‘mooie, stille zondag’, doet het stel de spoorbrug bij Onnen aan, gelegen aan de Viaductweg.

Zoals gebruikelijk legt Martine een en ander vast op de gevoelige plaat. Ondertussen tuurt Arjen de verte in. Meerdere treinen denderen voorbij.

Na een half uur stapt het stel weer op de fiets. ‘Hier moet ik wat mee,’ zegt Arjen tegen zijn vrouw.

Bij thuiskomst trekt de dichter zijn ‘dichterscave’ in, zoals hij zijn werkkamer noemt. Al snel ontdekt Arjen dat het viaduct naamloos is. ‘En toen dacht ik bij mezelf: zo’n mooi oud viaduct moet een naam hebben. De meest logische oplossing was Rutger Kopland, de dichter die vlak bij het viaduct woonde. Ik ben een groot fan van zijn werk.’

Rutger Kopland is het pseudoniem van Rudi van den Hoofdakker. Hij was psychiater en hoogleraar aan de RUG, maar bij het grotere publiek bekend als dichter onder zijn pseudoniem. In 2012 overleed hij op 77-jarige leeftijd, na tientallen jaren in Glimmen te hebben gewoond.

Een vakantieganger uit het oosten steekt het viaduct over. ‘Rutger wie?’ De man heeft geen idee. Een jongedame onderweg naar haar paardrijles evenmin.

Omwonenden zijn wel op de hoogte. ‘Hij woonde hieronder aan de helling,’ weet een man. Een wandelaar steekt zijn wandelstok incluis duim de lucht in. Een Rutger Koplandbrug lijkt hem wel wat.

Arjen diende zijn voorstel in bij NS en de gemeente. Later blijkt ProRail echter eigenaar van het viaduct. Een woordvoerder laat weten dat hun bruggen ‘heel zelden’ namen hebben. De Bert Swartbrug bij Zuidhorn is de uitzondering die de regel bevestigt.

‘Wij zien het voorstel van meneer graag tegemoet en dan zullen wij onze overweging maken,’ aldus ProRail. ‘Bij een initiatief als dit is de kans van slagen wel groter als er voldoende draagvlak is, bijvoorbeeld als de naamswijziging door de gemeente wordt ondersteund,’ nuanceert de woordvoerder.

De gemeente heeft Arjen inmiddels laten weten dat ze zijn voorstel ‘positief’ heeft ontvangen en binnenkort met een reactie komt.

Arjen staat er hoopvol in, zegt hij. Mocht hij uiteindelijk toch nul op het rekest krijgen, dan heeft hij in ieder geval zijn handgeschreven gedicht nog. Een kakelvers stukje poëzie over het viaduct, naar eigen zeggen in de stijl van Kopland.