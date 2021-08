Deze week mogelijk laagvliegende F-16’s boven Groningen

nieuws

De Koninklijke Luchtmacht oefent deze week op de laagvliegcorridor tussen de Waddenzee en Drenthe. Daardoor kan het zijn dat ook inwoners van de gemeente Groningen de komende dagen F16’s zien overvliegen op geringe hoogte.

Met name donderdag en vrijdag vliegen de F-16’s laag over Groningen en Drenthe, zo meldt RTV Drenthe. De toestellen kunnen daarmee voor geluidsoverlast zorgen. Vanaf volgende week wordt er weer op grotere hoogte geoefend.

De gevechtsvliegtuigen worden deze week gebruikt voor de zogenaamde Weapon Instructor Course. Vliegers uit Nederland, Noorwegen en België doen mee aan de oefening. Tijdens instructie leren de vliegers hoe ze een boodschap of instructie het beste over kunnen brengen en welke verschillen er zijn in menstypen en leerstijlen. Ook oefenen ze in steeds groter wordende luchtgevechten. Ook oefenen ze in het uitschakelen van nagemaakte gronddoelen en krijgen ze de leiding over grote formaties van verschillende types gevechts- en ondersteuningsvliegtuigen.